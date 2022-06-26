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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707079/النائب-سليمان-وهدان-مصر-تعود-لدورها-الريادي-بفضل-التحركات-الواعية-لقيادتها-السياسية

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدبلوماسية المصرية تمكنت على مدار ثماني سنوات من استعادة دورها الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل التحركات الواعية التى تقوم بها القيادة السياسية التى التزمت منذ اللحظة الأولى بالثوابت الوطنية والمبادىء الراسخة للدولة المصرية.

دوت الخليج

النائب سليمان وهدان :مصر تعود لدورها الريادي بفضل التحركات الواعية لقيادتها السياسية

وقال "وهدان"، في بيان له، إن مصر خلال سنوات قليلة كسبت ثقة العالم ، وهو ما مكنها تدريجيا من إعادة تشكيل علاقاتها على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، وتعزيز التعاون في شتى المجالات في إطار العلاقات الثنائية، أو التحالفات الممتدة، في ظل ما تمتلكه مصر من خطط تنمية طموحة ومبشرة.

تشكيل تحالف إقليمي قوي لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر ودول الخليج نجحا في تشكيل تحالف إقليمي قوي لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة في ظل التغيرات العالمية، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، مشددا على أن عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة هو تطور إيجابي في علاقة البلدين، وترسيخ لمرحلة جديدة من التعاون والتبادل التجاري بينهما. وأضاف "وهدان"، أن زيارة أمير قطر إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين مؤشرقوى على استئناف عمل اللجان المشتركة ومجلس الأعمال المصرى القطرى، وعودة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة في مجالي الغاز والطاقة، مؤكدا على وجود طموح قطري للمشاركة في تنامي الاقتصاد المصري والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في السوق الصمري والانفتاح على القارة الأفريقية عبر القاهرة.

وشدد "وهدان"، على أن مصر ترحب بالاستثمار الخليجي بصفة عامة ومنه القطري، لما في ذلك من مصلحة لكلا البلدين، وللحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، وتعزيز التكامل بين الدول العربية في الملفات المختلفة.