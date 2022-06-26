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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707078/وكيل-اتصالات-البرلمان-تهنئ-الدكتورة-مايا-مرسي-لفوزها-بعضوية-السيداو-بالأمم-المتحدة

هنأت عضو مجلس النواب، النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلمجلس، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "السيداو".

دوت الخليج

وكيل اتصالات البرلمان تهنئ الدكتورة مايا مرسي لفوزها بعضوية «السيداو» بالأمم المتحدة

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حصول الدكتورة مايا مرسي على عضوية السيداو، يأتي تتويجا لثمرة جهدها في دعم المرأة المصرية بكافة الأشكال وفي كافة القضايا، لافتة إلى أنها دائما أثبتت تمكنها ونجاحها في كافة الملفات التي عملت عليها فيما يخص تعزيز حقوق المرأة المصرية.

وأضافت النائبة مرثا محروس، “دائما نفخر بوجود نموذج مثلها يحمل مبادئ وهدف يسعي لتحقيقه بكل قوة ليس علي الساحة المحلية فقط بل علي الساحة الدولية وتصدير صورة ذهنية إيجابية للعالم عن المرأة المصرية، ولاشك أن هذا يخدم علي وضع مصر علي الخريطة الدولية والوسط الدبلوماسي وأضافت "نائبة التنسيقية" أن "مرسي" حملت علي عنقها قضايا المرأة المصرية ساعية لإثبات حقوقها محاربة كل أشكال التمييز”.

وتابعت وكيل اتصالات البرلمان، “أنها تسعي بكل جهدها لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وغرز فكر الجمهورية الجديدة بوجدان المرأة المصرية، مضيفة” ولا نغفل دور القيادة السياسية في التشجيع الدائم للمرأة وتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الداعمة للمرأة وخالص أمنياتي لها بالتوفيق وفي انتظار تقديم المزيد من الدعم لخلق مجتمع جديد بفكر ورؤية مختلفة عن المرأة”.