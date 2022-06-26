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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707076/هاني-شاكر-يشيد-بموهبة-محمود-الليثي-والأخير-يرد-أنت-أحلى-حاجة-ربنا-بعتهالي

دوت الخليج يرصد لكم رد محمود الليثي على إشادة النقيب هاني شاكر

هاني شاكر يشيد بمحمود الليثي

وقد قال هاني شاكر عن محمود الليثي: “أنا بحب محمود الليثي جدًا، مطرب شعبي جميل صوته حلو، ودايما لما بيكلمني في التليفون يغنيلي أغاني من بتاعتي دمه خفيف جدا، وبنقعد نتسلطن كده ونغني، حقيقي إحساسه حلو، محمود ربنا يوفقه دايما ويسعده دايما وأشوفه علطول ناجح”.

محمود الليثي: أنت أحلى حاجة ربنا بعتهالي في حياتي يا نجم

ورد الليثي على النقيب عبر فيسبوك، كالآتي: “أقسم بالله وحياة ربنا إنت أحلى حاجة ربنا بعتهالي في حياتي يا نجم، ده أنا طول عمري بحبك وليا الشرف لما أمير الغناء العربي يقول كده عليا، حضرتك قيمة في الفن ده وربنا بعتك لينا”.

وتابع الليثي، قائلًا: “والله العظيم أنا بحب حضرتك جدا جدا، ويارب يخليك لينا ويخلي لينا فنك اللي هو أجمل حاجة في حياتنا.. كلام كبير من أستاذ عظيم في الفن العلم الأستاذ الكبير هاني شاكر، كفاية روحك وأدبك وحبك لينا كلنا ونيتك الصافية، والله العظيم الكلام قليل على حضرتك”.

واختتم كلامه عن أمير الغناء العربي، قائلًا: “بحبك وربنا يديك الصحة والستر من الرحمن بحب حضرتك وإنت أغلى حاجة عندي، الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية”.

هاني شاكر وتصريح ندمه الجلوس على كرسي النقابة

وجدير بالذكر، أن خرج الفنان هاني شاكر ليوضح تصريح ندمه من الجلوس على كرسي النقابة مشيرا إلى أنه كان يقصد العمل العام وأنه عرضه للتطاول والإهانة وأصبح لقمة سائغة للإعلامة.

شارك الفنان هاني شاكر الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لتصريحه من البرنامج، وعلق عليه قائلا: “توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابه هو غلطه وندمان عليها فاحب ان اوضح اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي”.