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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707075/البنك-الاهلى-المصرى- يعلن-عن-مفاجأة-لأصحاب-المعاشات

أعلن البنك الاهلى المصرى عن مفاجأة لأصحاب المعاشات والذي يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون مواطن، ويبحثون كل شهر عن مواعيد صرف المعاشات وأماكن سحبها، لذلك سهل عليهم البنك الاهلى المصرى إمكانية السحب بخدمة جديدة متوفرة لجميع عملاء البنك الاهلى المصرى من مختلف المحافظات، ويقدم دوت الخليج التفاصيل.

البنك الاهلى المصرى

أتاح البنك الأهلى المصرى لصاحب المعاش إمكانية صرف معاشه من أماكن آخرى غير البريد ومنافذه ومكاتبه، هذه الأماكنمثل السوبر ماركت أو محطات البنزين، في حالة كان مكتب البريد بعيد عن منزلك فستكون المشكلة قد انحلت الأن، فأنت غير مضطر للذهاب إلى مكاتب البريد الآن.

خدمات البنك الاهلى المصرى

يمكن لأصحاب المعاشات من عملاء البنك الاهلى المصرى الذهاب إلى السوبر ماركت الموجود أسفل منزلك أو البنزينة القريبة منك، وصرف المعاشات بكل سهولة، وذكل من خلال بطاقة من بطاقات البنك الأهلي المصري وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقه الدفعالمصدرة من البنوك المحلية، ويتوجه عميل البنك الاهلى المصرى لأقرب ماركت أو محطة وقود، ويقوم بسحب الفلوس من بطاقتكم.

صرف معاشات عملاء البنك الاهلى المصرى

يتيح البنك الاهلى المصرى صرف المعاشات من ماكينات نقاط البيع الالكترونية (POS) المتاحة بالمحطة أو بالماركت مجانًا وبدون أي رسوم إضافية، مع الإشارة إلى أن الخدمة خاضعة لحدود السحب النقدي المحلية المطبقة لكل بنك على حدى ولكل بطاقة على حدى.