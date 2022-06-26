أحمد لطفي يُهدي مصر ثاني برونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707073/أحمد-لطفي-يهدي-مصر-ثاني-برونزية-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط

تُوج المصري أحمد أيمن لطفي بالميدالية البرونزية الثانية لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات الكاراتيه، ميزان 67 كجم، بعد انسحاب لاعب المغرب.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وكانت قد أجريت افتتاحية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط مساء امس السبت الموافق 25 من يويو الجاري،وتُقام في الوقت الحالي في مدينة وهران الجزائرسية وتنتهي 5 يوليو القادم.

دورة ألعاب البحر المتوسط

وأحرزعمرعلاء لاعب الكارتية الميدالية الأولى لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد التتويج بالميدالية البرونزية، ميزان 60 كجم بعد الفوز على بطل البوسنة والهرسك.

فيما تعتبر إيطاليا هي أنجح البلدان في تاريخ الدورة برصيد 2153 ميدالية منها 820 ذهبية، و686 فضية، و674 برونزية، فيما مصر فهي السابعة بشكل إجمالي والأولى عربياً وأفريقياً برصيد 142 ميدالية ذهبية و194 فضية و231 برونزية، بإجمالي 567 ميدالية.