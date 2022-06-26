«التموين» توفر 39 شادرًا خلال عيد الأضحى لطرح الخراف الحية واللحوم الطازجة

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707077/التموين-توفر-39-شادرا-خلال-عيد-الأضحى-لطرح-الخراف-الحية-واللحوم-الطازجة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر فتح 39 شادرًا لطرح الخراف الحية واللحوم الطازجة بنافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك,

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طرح لحوم طازجة وخراف حية بمنافذ الشركة القابضة

وأوضح وزير التموين، الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن استعدادت وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022، أنه سيتم طرح لحوم طازجة بمعدل 6320 رأس عجول حية، منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا، وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة، كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلي مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.

صرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن استعدادت وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022، أنه سيتم العمل بنظام صرف الخبز المدعم للمصطافين حتى 15 أغسطس المقبل، في كل المحافظات الساحلية.

استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك

وأشار الوزير أن وزارة التموين، تستعد لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين.