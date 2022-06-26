ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى فى الإسماعيلية بـ 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:29 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، "مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 25 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بحوالى 1,750,000، مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك، ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.