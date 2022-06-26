الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:28 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من السادة :

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض.

- المستشار/ عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة.

- المستشار/ محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.