وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:28 مساءً - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتي خرج فيها الشعب المصرى العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية مساندين ومؤازرين ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربى وتاريخ مصرنا الغالية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى : ليكون ذلك تحولاً فاصلاً في مستقبل مصر لتحدث نقلة تاريخية تنتهى فيها فترة مظلمة عاشت فيها البلاد وتبدأ مرحلة جديدة من حرية الرأي والإنجازات والمشروعات التي تبهر العالم أجمع ،وتحقق أمانى وطموحات الشعب المصري في الأمن والسلام والتنمية وذلك الشعب الذى إلتف حول القيادة السياسية محباً ومؤيداً في سبيل التنمية لبناء الجمهورية الجديدة .

حمي الله مصر بجهود سيادتكم المخلصة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .