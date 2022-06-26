جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا دوت الخليج، فرحة الحجيج بذهابهم إلى السعودية لأداء الفريضة، حيث ملأت السعادة وجههم. وكان فى توديع الحجيج الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الأوقاف، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، ولفيف من القيادات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الفرحة مش سيعاهم».. الحجيج يودعون مطار القاهرة بحضور وزير الطيران (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.