«حياة كريمة».. تجهيز 200 عروسة فى الغربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو وعلقت عليه: "اللحظة اللى بتستناها كل بنت.. قدرنا نحققها فى مبادرة (يوم الفرح) بالتعاون مع شركة صافى جروب. وأضافت: "فرحتهم وسعادتهم.. بتدينا القوة والعزيمة إننا نقوم بأقصى جهد لكل أهالينا فى كل مكان".

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