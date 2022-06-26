تباين آراء طلاب الثانوية بمحافظة قنا حول امتحان اللغة العربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بعض الطلاب أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط، لافتين إلى أن بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى تفكير كثير، فيما اشتكى البعض الآخر من صعوبة الامتحان، وأن الوقت كان غير كافٍ، بسبب أن الامتحان يحتاج إلى تفكير أكثر للإجابة على كل الأسئلة.

وقال الطالب أحمد محمود، فى حديثه لـ"دوت الخليج": "إن اللجنة شهدت استقرارا ملحوظًا أثناء الدخول والخروج، موضحا أن مادة اللغة العربية، كانت تخاطب مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أى نقطة غامضة".

ويشير مصطفى نور، طالب بالشهادة الثانوية، إلى أن امتحان اللغة العربية جاء فى صورة سهلة ومبسطة، على الرغم من وجود بعض النقاط الغامضة، إلا أن الامتحان فى مجمله يخاطب الطالب المتوسط.

ويوضح على أحمد "طالب" أن امتحان اللغة العربية كان جيدا، بينما كان هناك غموضا فى أسئلة النصوص لم نكن نتوقعها، مضيفا أنه يأمل بأن يضاف مجموع "أسئلة النصوص" إلى باقى الأسئلة.

على جانب آر أجرى أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان.

من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان فى مادة اللغة العربية، وهى أولى امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الأيام الأولى التى أدى فيه الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاء والإحصاء لم تشهد أى تجاوزات، حيث لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أى معوقات، والتدخل الفورى لحلها إن وجدت.

جدير بالذكر أن مارثون امتحانات الثانوية العامة بقنا بدأ أمس الإثنين الموافق 20 يونيو، ويستمر حتى الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام 16 ألفا و504 طلاب، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة.