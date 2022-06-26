بعد قليل.. إعلان تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمراً صحفياً مشتركا مع جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عند الساعة الثالثة عصراً؛ لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم.





ويُعقد المؤتمر بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويتضمن الإعلان عن آليات التقديم وأماكن الامتحانات والمواعيد والشروط المطلوبة.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.