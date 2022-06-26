ويُعقد المؤتمر بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويتضمن الإعلان عن آليات التقديم وأماكن الامتحانات والمواعيد والشروط المطلوبة.
وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. إعلان تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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