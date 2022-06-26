انت الان تتابع خبر السبب وراء غياب أسرة قاتل نيرة أشرف عن جلسة اليوم.. “لم يحضر أحد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في شيء مفاجئ اليوم الأحد 26 يونيو 2022، في أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف، لم يحضر أحدًا من أسرة المتهم، أو من أفراد عائلته لقاعة المحكمة وتواجد فقط محاميه في أول جَلسة له بمحكمة جنايات المنصورة.

السبب وراء غياب أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف عن جَلسة اليوم

لم يذكر أحدًا السبب الحقيقي وراء غياب أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف عن جَلسة اليوم، لكن البعض من الحاضرين ردد أن محتمل أن أسرته فضل عدم التواجد اليوم منعًا للحرج، حتى لا يكون هناك مواجهة مع أسرة المجني عليها نيرة أشرف.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد من المواطنين أمام محكمة جنايات المنصورة، مرددين هتافات مؤيدة للمتهم محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، في ظل توافد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات المنصورة وداخل قاعة المحكمة لمتابعة وقائع الجَلسة الأولى.

إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات المنصورة

كان قد أحال النائب العام قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة، عقب 48 ساعة من الواقعة في أسرع قرار إحالة حديثا.