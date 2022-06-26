انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. حظر النشر في قضية مقتل طالبة المنصورة.. لسه بيستكملوا الاستجوابات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات المنصورة قرار بـ حظر النشر في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف أمام باب الجامعة، وتأجيل نظر القضية إلي يوم الثلاثاء القادم، وتعد من ابرز الاشياء التي تم الإعلان عنها اليوم في آخر الجلسة.

أحداث جلسة اليوم في قضية قتل نيرة أشرف

وبداية الجلسة جاءت بإخراج قاتل نيرة أشرف من القفص بناءاً على تعليمات رئيس المحكمة، وفك الكبشات من يده وإحضار كرسي له للإستماع إلي اعترافاته وأقواله، وذلك نظراً إلى الظروف الصحية حيث أنه اعتدى عليه جميع المواطنين في الشارع بعد جريمة القتل التي حدثت أمام باب جامعة المنصورة.

الأستماع لأقوال القاتل جاءت على مدار ساعة

وأمر القاضي بأن يتم إحضار له مياه أثناء الأستماع لأقواله، وأكد المتهم طوال ساعة أنه كان مرتبط بالمجني عليها، وبداية الخلاف حدثت بسبب وجود علاقة تربطهم معنا وبشكل خاص عندما قررت أن تنفصل عنه، وعقد العديد من الأشخاص جلسة عرفية له، واعترف بأنه كان يحمل السكينة ليدافع عن نفسه خوفاً أن تؤذيه نيرة، وهذا حدث وسط بكاء وانهيار والده وأسرة المجني عليها في أول جلسة.