انت الان تتابع خبر حقيقة اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25%.. الحكومة تثلج القلوب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بين رسمي كشف عن حقيقة اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط، وهو الذي انتشر على جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط

وحرص المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء على التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهي التي نفت كل هذه الأخبار، وأكدت أنه لا صحة لاقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط، وأن الفيديو المنتشر لا يمت إلى الواقع بصلة.

والتشديد على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تم إنشائها طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، وهذا بغرض تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، وهي شاملة لجميع الخدمات، وأشار أيضاً إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من المرحلة الأولى له والتي وصلت مساحتها لحوالي 40 ألف فدان.

المرحلة في العاصمة الإدارية الجديدة تضم 10 أحياء سكنية

ويوجد في المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تكون ما بين 70 لـ 90%، وهذا بجانب العديد من المشروعات العملاقة والكبيرة التي أوشكت على الانتهاء، ومن أهما الحي الحكومي الذي تخطت نسبة تنفيذه حوالي 98% وحي المال والأعمال، والمنطقة الخاصة بالأعمال المركزية فيها 20 برج منها البرج الأيقوني وغيرها.