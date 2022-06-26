انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات المصرية الإماراتية الممتدة منذ عهد الراحل الشيخ زايد آل نهيان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707049/الرئيس-السيسي-يشيد-بالعلاقات-المصرية-الإماراتية-الممتدة-منذ-عهد-الراحل-الشيخ-زايد-آل-نهيان

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ"أبو ظبي القابضة"، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالباً نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مثمناً مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكداً الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.