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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707072/اقتصادية-النواب-تناقش-التعديلات-المقدمة-على-المادة-18-من-قانون-حماية-المنافسة

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

دوت الخليج

اقتصادية النواب تناقش قانون «حماية المنافسة

حيث تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح علي المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية

ونص المقترح علي ان تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات اخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة الالاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، ان تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور ، مضيفا ان النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم .