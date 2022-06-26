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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707071/وزير-التموين-صرف-الخبز-المدعم-للمصطافين-في-أي-محافظة-ساحلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر صرف الخبز المدعم للمصطافين أصحاب البطافات التموينية بالمدن الساحلية، دون التقيد بمحل الإقامة.

دوت الخليج

صرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن استعدادت وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022، أنه سيتم العمل بنظام صرف الخبز المدعم للمصطافين حتى 15 أغسطس المقبل، في كل المحافظات الساحلية.

استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك

وأشار الوزير أن وزارة التموين، تستعد لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين.

فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى

وأضاف وزير التموين أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، من خلال 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توريد 40 ألف طن كل شهر، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلية مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.