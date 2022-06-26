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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707070/بعد-زيارته-للسعودية-رئيس-وزراء-العراقي-يصل-إلى-إيرن

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي, يوم الأحد، العاصمة الإيرانية طهران وذلك بعد ان أختتمت زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج

الكاظمي من السعودية إلى إيران

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزارة فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أن:" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى طهران قادما من جدة فى زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان رئيس الوزراء العراقى مساء السبت فى زيارة رسمية إلى السعودية وخلال هذه الزيارة التقى بولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية وجري خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يساهم فى دعم وتعزيز الأمن والأستقرار فى المنطقة.

ويذكر أن حضر خلال هذه المباحثات الأمير عبد الله بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي العراق عبد العزيز الشمري

فى حين حضر من الجانب العراقى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، ووكيل جهاز المخابرات الوطني ماجد على حسين، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء أحمد نجاتي ، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المراسم حسنين رشيد الشيخ.

ويشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقى إلى إيران تأتي قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية خلال الشهر المقبل من أجل المشاركة فى قمة موسعة تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق ومصر والأردن.