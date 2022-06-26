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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707068/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-يعقد-ندوة-لوائح-ونظم-عمل-نشاط-التمويل-متناهي-الصغر

عقد برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة عن بُعد تحت عنوان لوائح ونظم عمل وممارسة نشاط التمويل متناهيي الصغر في مصر ، والذي يترأسه أ. جمال خليفة.

دوت الخليج

ندوة لوائح ونظم عمل نشاط التمويل متناهي الصغر

وقد قدم هذه الندوة أ.علاء عباسي والدكتور أحمد عبدالجواد، والذي شملت الحديث عن مقدمة عن التمويل متناهي الصغر مع بعض الأمثلة من الدول العربية، فضلًا عن التطرق للتمويل متناهي الصغر في مصر ومنظومة حماية المستهلك المالي في مصر، ومتطلبات وفوائد الترقية لفئة أعلى، والترقية المؤسستية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأكد أ.علاء عباسي، أن هناك مباديء أساسية لحماية المستهلك المالي والذي شمل التصميم المناسب للمنتجات والتسليم ، ومنع الإفراط في المديونية والشفافية والتسعير المسؤول والمعاملة العادلة والمحترمة للزبائن وخصوصية بيانات الزبائن واليات تسوية الشكاوي.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالجواد، أن الترقية المؤسستية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، عبارة عن تحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من فئة إلى فئة أعلى، فضلًا عن أهميتها تكمن في إحداث تطوير جذري في القدرات المؤسستية والبشرية والقدرات المالية ومواكبة سريعة لقدرات المؤ سسات المالية غير المصرفية الأفضل.