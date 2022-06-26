انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707065/تعرف-على-مواعيد-وملاعب-مباريات-دور-الـ16-ببطولة-كأس-مصر

أعلنت، اليوم الأحد، إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، جدول مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر لموسم 2021 – 2022، كالأتي التالى:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يوم الجمعة 1/7/2022: المقاولون العرب ضد الجونة علي ستاد المقاولون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الثلاثاء 5/7/2022: سموحة ضد كفر الشيخ علي ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً.

يوم الأربعاء 6/7/2022: طلائع الجيش ضد منتخب السويس علي ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة السادسة مساءً.

يوم الأربعاء 6/7/2022:بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا علي ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يوم الخميس 7/7/2022: المصري ضد إيسترن كومباني علي ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً.

يوم الجمعة 12/8/2022: إنبي ضد البنك الأهلي علي ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الأحد 14/8/2022: الأهلي ضد مصر المقاصة علي ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الإثنين 15/8/2022: الزمالك ضد الإسماعيلي علي ستاد القاهرة في تمام الساعة في تمام الثامنة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.