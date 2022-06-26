صناعة النواب تتفقد ورش ومصانع الغردقة..ورئيس اللجنة: هدفنا حل جذري للمشكلات..صور

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707064/صناعة-النواب-تتفقد-ورش-ومصانع-الغردقةورئيس-اللجنة-هدفنا-حل-جذري-للمشكلاتصور

تفقد وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

دوت الخليج

صناعة النواب تتفقد ورش ومصانع الغردقه

حيث تفقد الوفد اليوم، خلال الجولة الميدانية، مصانع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات والورش الخشبية والزيوت والورقيات فى حرص لتفقد كافة الأنشطة الصناعية لإيجاد حلول للتحديات ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل .

أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه بأن هدفنا حل جذري لكل مشكلات الصناعه بالمدينه الصناعيه بالغردقه ، وهناك مذكرة ساعدها اللجنه بكل المشكلات لعرضها علي الحكومه ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنميه الصناعيه ووضع جدول زمني لحل المشاكل وإزالة المعوقات.

واضاف معتز محمود بأن أعضاء اللجنه تفقدوا المصانع بكافة أنشطتها الغذائيه والإنتاجية والصناعية ، وهناك شعاع امل في مدينة الغردقه الصناعيه نظرا لنوعيات الإنتاج وتوافر مواد الخام ، وماشاهدناه من بنيه تحتيه تدعو للفخر ، نشكر وزراة الصناعه والتنميه الصناعيه عليها ، واستمعنا لكافة المشكلات وسنعمل علي حلها في أقرب وقت.

وتبلورت مشاكل المصنعين بالمدينة الصناعية فى التمويل والتسويق، حيث طالب أصحاب الصناعات تسويق منتجاتهم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصناعة الوطنية.

ويضم وفد اللجنه الذى يزور محافظة البحر الأحمر الآن، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.