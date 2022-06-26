انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل في البرلمان للنائب أيمن أبو العلا بشأن سوء تخطيط أعمال تطوير طريق الساحل الدولي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707062/بيان-عاجل-في-البرلمان-للنائب-أيمن-أبو-العلا-بشأن-سوء-تخطيط-أعمال-تطوير-طريق-الساحل-الدولي

دوت الخليج

بيان عاجل في البرلمان للنائب أيمن أبو العلا بشأن سوء تخطيط أعمال تطوير طريق الساحل الدولي

وأكد أن جهود الحكومة في ملف الطرق لا خلاف عليها إطلاقًا ويوميًا يرى المواطن المصري نتائج إيجابية على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، ولكن خلال الفترة الأخيرة وعلى غير العادة تفاجأ المصريون بقرب أنتهاء أعمال التطوير في طريق الساحل الدولي إلا أن المؤشرات المبدئية تشير لوجود عدم دراية بواقع المنطقة.

أعمال تطوير طريق الساحل الدولي

ولفت إلى أن الجهود الحكومية في أعمال التطوير تمت وفق سيستم عالمي متطور ولكنها لا تتماشى مع طبيعة الطريق وما يتواجد من حوله من قرى سياحية منتشرة، حيث تم تنفيذ طريق خدمات بإتجاه مزدوج مع العلم بأن كثافه المرور لا تقل عن ٨٠ في المئة في هذا الطريق وهو ما يترتب عليه كثافة مرورية وخاصة خلال فترات الأعياد والأجازات بسبب طابور السيارات المكدسة أمام القرى من أجل دخولها ومن ثم سنكون أمام كوارث بشكل شبه يومي، كما أن البعض سيكون مضطراً للسير في حارات الاتجاه المعاكس مما سيكون له أثر في الحوادث أيضًا.

وأكد أيضا بأنه بجانب ذلك أيضًا دورانات الخلف العلوية بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى اللوحات الإرشادية وعدم وجودها بفاعلية وبصورة واضحة وهو ما يترتب عليها إشكاليات في الرؤية ومن ثم النزول لنزلات خطأ أو الصعود لطلعات خطأ وبالتالي التسبب في كوارث وحوادث ، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من الأجهزة المعنية سواء فيما يتعلق بطريق الخدمة أو اللوحات الإرشادية في أقرب وقت ممكن وقبل دخول أجازة عيد الأضحى حتى لا نكون أمام كوارث لا أحد يتحمل نتائجها.