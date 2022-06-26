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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707058/دعاء-عريبي-تطالب-بإنشاء-نادي-أو-مركز-شباب-رياضي-وإجتماعي-كبير-بمدينة-طنطا

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنشاء نادي أو مركز شباب رياضي وإجتماعي كبير بمدينة طنطا ليكون متنفس اجتماعي ورياضي للشباب والعائلات.

دوت الخليج

دعاء عريبي تطالب بإنشاء نادي أو مركز شباب رياضي وإجتماعي كبير بمدينة طنطا

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الطلب المقدم منها، أن إنشاء نادي أو مركز شباب رياضي وإجتماعي كبير بمدينة طنطا، يأتي فى ظل اهتمام الدولة بالشباب واقامة أندية ومراكز شباب جديدة، إضافة إلى كونه متنفس اجتماعي ورياضي للشباب والعائلات.

وتابعت عريبي، “ أن إنشاء نادي رياضي واجتماعي يأتي أيضا، للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع اشتراكات الاندية سواء نادي طنطا الرياضي أ والاندية الخاصة، متسائلا: فكيف لا تقوم وزارة الشباب والرياضة بإنشائها؟

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هنأت حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ قنا، بحصوله علي درجة الدكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقدير امتياز،متمنية له دوام النجاح في المستويات كافة.

وتقدمت أيضا بالتهنئة للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026، مشيدة بالدور الهام الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحمايتها من كافة أشكال العنف في دعم غير محدود لإرادة سياسية حقيقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.