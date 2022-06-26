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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707057/الأهلي-يتعاقد-مع-مدرب-برتغالي-لمدة-عامين-تقارير

أكدت تقارير برتغالية مساء اليوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري، على أن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع أحد المدربين البرتغاليين، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل مؤخراً عن الفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

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وزعمت التقارير البرتغالية، أن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق لجيل فيسنتي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيكون لمدة عامين.

كما أكدت التقارير على أن المدرب سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ومعه بعض من عناصر الجهاز الفني لفريق فيسنتي، ووصفت صحيفة أبولا بأن هذا يعد ضربة قاسية للفريق البرتغالي، الذي سيبدأ تحضيراته للموسم المقبل بداية من يوليو المقبل.

وفي سياق آخر، كشف أحمد شوبير، عن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، والذي يخلف إيهاب جلال، والذي تم توجيه له الشكر من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الظهور الضعيف للفراعنة في مباراتي التصفيات ومباراة كوريا، تحت قيادته.

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، على أن البرتغالي باولو سوزا البرتغالي، هو من سيتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من جلسة معه ومع قيادات الاتحاد المصري، وهناك قناعات كبيرة من أعضاء الجبلاية.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: “ محمد شوقي، وعصام الحضري سيكملان المشوار مع المدير الفني الجديد للمنتخب، وباقي الجهاز سيكون مع باولو سوزا، وسيتم الإعلان عن اسمه خلال ساعات قليلة أو ربما أيام، وهذا ما سوف يحدث مع النادي الأهلي أضاً والذي سيعلن خلال أيام قليلة عن مدربه الجديد”.

وعن مدرب الأهلي، قال شوبير أنه مسئولو النادي الأحمر، طلبوا منه استمرار سامي قمصان في الجهاز وكذلك الحال بالنسبة لمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون.

وكان قد استبعد الإعلامي أحمد شوبير، أسماء اثنين من المدريبن الذين كانوا على رأس طاولة التفاوض في اتحاد الكرة المصري، لاختيار واحداً منهم لتدريب منتخب مصر خلفاً لـ إيهاب جلال الذي تولى قيادة الفراعنة في 3 مباريات، وتم توجيه الشكر له.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت: “ خلاص كده مفيش لا كيروش ولا كوبر، الاتنين تم استبعادهم من اتحاد الكرة”.

وأضاف: “ كله بيقول من المدرب القادم للمنتخب، لكن حتى أعضاء الاتحاد لم يتفقوا على أي اسم، لكنه أجنبي ومش هقدر أقول من المرشح بقوة لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة”

وواصل ” : كان هناك ترشيح لـ الألماني فاجنر لتدريب الأهلي أو منتخب مصر لكنه أكد على أن طموحاته أوروبية ويأمل في خوض تحديات اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، لذا الاسم ده مستبعد من تدريب الأهلي أو منتخب مصر”.