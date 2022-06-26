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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707054/النائب-طارق-عبدالعزيز-يقترح-إضافة-تطبيق-لائحة-الكيانات تماشيا-مع-فلسفة-قانون-الرياضة

قال النائب الوفدى طارق عبدالعزيز ,عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ,أن فلسفة القانون قائمة على أن الجمعيات العمومية وكل جهة وهيئة تعد لنفسها نظامها الاساسى وبالتالى يجب أن يتضمن قانون الرياضة تلك الفلسفة والتطبيق

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