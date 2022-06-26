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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707053/بنك-التعمير-والاسكان-يوفر-شهادة-العسل-بـ-أعلى-عائد-ادخار-في-مصر

أعلن بنك التعمير والاسكان عن توفير شهادة "العسل" تحت اسم شهادة رويال الادخارية من بنك التعمير والاسكان بأعلى عائد ادخار في مصر مقارنة بشهادات البنوك الآخري، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة رويال من نك التعمير والاسكان.

شهادة رويال الادخارية من بنك التعمير والاسكان - بعائد 14.25%سنويًا، ودورية صرف سنويًا. - تخصيص شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان لعملاء رويال فقط. - تصل مدة شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان 3 سنوات. - يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والاسكان مليون جنيه، ومضاعفات المليون جنيه. - نوع العملة التي يتم بها ربط شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان: الجنيه المصري فقط. - يمكن الاقتراض والحصول على التسهيلات من البنك بنسبة 90% من قيمة. الأوراق المطلوبة لشراء شهادة بنك التعمير والاسكان - بطاقة رقم قومي سارية. - إيصال مرافق حديث.

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