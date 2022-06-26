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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707052/المجلس-الأوروبي-ندعم-الجهود-الرامية-لفتح-ممرات-لتصديرالحبوب-الأوكرانية

صرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي تهدف إلى فتح ممرات بحرية من أجل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

دوت الخليج

ميشال: ندعم فتح الممرات لتصدير الحبوب

وذكر ميشال خلال مؤتمر صحفي قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع فى ألمانيا بأن :" العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تعرض العالم لمخاطر من بينها نقص الغذاء والطاقة" مضيفا أننا :" ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات البحرية من أجل تصدير الحبوب ".

حصار 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي خلال المؤتمر الصحفى بأن:" هناك ما يقارب من 32 مليون طن من الحبوب محتجزة فى البحر الأسود ونعمل على فك الحصار الروسي عنها ". لافتا إلى أن:" هناك طرق اخري من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية من خلال دول أخري إلا أن هذا الأمر يواجه العديد من الصعوبات".

وأوضح ميشال بأن:" العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا عملت على زعزعة الأستقرار فى مجال الطاقة".

مضيفا "علينا معالجة ارتباط اقتصاداتنا بموارد الطاقة الروسية ". مشيرا إلى أن:" التكتل الأوروبي يعمل على استهداف الاقتصاد الروسي دون أن يؤثر ذلك على اقتصاد التكتل الأوروبي".

موضحا ميشال بأننا:" لن نكتفى بتجميد الأصول الروسية وانما سنستخدمها من أجل دعم أوكرانيا".

ويشار إلى أن القوات الروسية استطاعت منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بسط سيطرتها على عدد من المناطق والمدن منها فرض حصار على الموانئ الأوكرانية والتي اتهم فيها النظام الأوكراني روسيا بأنها قد تتسبب فى إحداث مجاعة عالمية كم ندد الاتحاد الأوروبي من مخاطر الحصار على الموانئ الأوكرانية، حيث تمثل اوكرانيا أحدي الدول الرئيسية فى تصدير الحبوب مثل القمح، وفى مقابل الإتهامات الأوكرانية وصفت روسيا بأن الاتهامات الأوكرانية بأنه مبلغ فيها محمل الدول الأوروبية مسؤولية أزمة الغذاء والطاقة بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.