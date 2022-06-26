قتلتها قبل ما تقتلني.. دوت الخليج ينشر أقوال المتهم بقتل نيرة أشرف في أولى جلسات محاكمته

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707051/قتلتها-قبل-ما-تقتلني-تحيا-مصر-ينشر-أقوال-المتهم-بقتل-نيرة-أشرف-في-أولى-جلسات-محاكمته

استمعت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، إلى أقوال محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام باب جامعة المنصورة.

دوت الخليج

وقال محمد عادل، أمام هيئة المحكمة، إنه جمعته علاقة عاطفية بينهما، وأنه كان يقف بجوارها دائما ويقوم بالانفاق عليها، وعقب ذلك بفترة انفصلا وذهبت، ولكن بعد فترة عادت مرة أخرى إليه وطلبت الرجوع مرة أخرى إليه، وكان يقوم بالإنفاق عليها بسبب مشاكلها، ولكنها بعد ذلك أصبحت تقوم بمحادثة شباب أخرين ويقومون بارسال رسائل لي بأن يبعد عنها، وقامت هى بإرسال رسائل سب وقذف له.

وأوضح المتهم أنه حاول الصلح مرة أخرى وقام بارسال الرسائل لأبيها ومحاولة حل الموضوع، ولكنه رد عليه بأنه ليس في يديه شىء لفعله لهم وكذلك شقيقاتها الذين رفضوا التدخل.

وأكد المتهم ان المجني كانت تخبره دائما بأن أهلها على علم بعلاقاته بها، لكن علم بعد ذلك ان ذلك على غير الحقيقة.

وأضاف المتهم أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة، بأن المجني عليها كانت على خلاف دائم مع أسرتها، وإنهما كان يتقابلا بشكل دائم في المحلة، وأنها كانت تذهب للقاهرة في أوقات كثيرة.

وأردف: بعد فترة من الارتباط، اكتشفت أنها "واخداني" إلى مرحلة، وبعد الوصول لها ستتركني، وأنا غير متشدد، فقد عرفتها وهي تعمل موديل، كنت أخرج معها، وكانت تبكي لي وتحكي لي عن كل شيء.

تلقيت سبابا من نيرة وأرسلت السباب لأسرتها، وأكدت لهم أني لم أسجل أو أصور لها دون إرادتها، فقالوا لي (احنا غلطانين)، وبعدها والدها قال لي "تولع فيها تولع فيك ما ملناش دعوة ففكرت في الانتقام منها"، وأسرة نيرة طلبوا مني حل الأمور وديًا، وعندما ذهبت لأسرتها أجبروني على التوقيع على إيصالات أمانة. وقال المتهم في أقواله: "مكنتش عاوز اقتلها والسكينة كانت معايا علشان ادافع عن نفسي لو حد اتعرضلي لأنهم هددوني هيبعتولي ناس تعتدي عليا".

وأضاف: "دي كانت أول مرة أحاول أقتل فيها نيرة، كان بييجي في دماغي بس كنت بقول لأ مش عايز أوصلها لكده، لحد ما جه الوقت اللي قولت لأ لو سكت عن كده أنا اللي هتأذي لأني مكنتش أعرف إيه اللي في دماغها، لأنها بعتتلي بلطجية البيت قبل كده.. أنا يأست ولمقتش طريقة إني آخد بيها حقي".

وتابع: "أهلها كانوا بيقولوا إني بجري وراها، لكن أنا كان قصدي إني أقولها إني مسامح في اللي عملتيها، وننهي الخلافات اللي بينا، لحد ما جات سنة تالتة، وأبوها كلمني على الموبايل وقالي إننا لازم نتقابل، لأنه اتزى بسبب الموضوع ده وعايزين نقعد ونشوف حل، ومحاتجامساعدتك، ومكنتش أعرف هو عايز ايه بالظبط، ومكنتش صدمة بالنسبة لي، وقعد يقولي أنا زيي زيك، انت اضحك عليك وأنا اضحك عليا، وأمها هي السبب في كل الكام ده، وأمها هي اللي عايزاها كده وعايزاها تعرف كذا حد وتاخد مصلحتها من الكل، وده غصب عني".

وأردف: "قولت لأبوها أمال لما جيتلك قولتلي أنك ملكش دعوة.. قالي أنا كنت بقول كده عشان أمها، لأنها هي اللي كانت مسيطرة على الدنيا، ولو عملت حاجه كانت هتبعتلي أهلها ويشدوا معايا، وقعد يحلفي على المصحف ويعيط ويقولي أن زيي زيك وأنا اتفضحت، وهي فضحتني في مدرستي ومنطقتي، ومش على موضوعك بس ده على مواضيع كتير". وأكد أنه تم دعوته لحل الموضوع في منزل والدها ورفض اخبار أى شخص من عائلتها بخصوص تلك الجلسة، وتم احضار بلطجية له ومسح كافة الاشياء على هاتفه وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

دوت الخليج ينشر أقوال المتهم بقتل نيرة أشرف في أولى جلسات محاكمته

وقررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أمام أسوار الجامعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وحظر النشر في القضية، ما عدا جلسة النطق بالحكم.