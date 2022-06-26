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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707050/لسه-ما-مضاش-مع-أي-نادي-والأهلي-لم-يفاوضه-شوبير-يكشف-مصير-بن-شرقي-مع-الزمالك

تحدث أحمد شوبير، عن المصير المجهول للمغربي أشرف بن شرقي، مع نادي الزمالك، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن مع الفريق.

دوت الخليج يرصد التفاصيل: وأكد شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، على أن اللاعب لم يوقع حتى الآن، على عقود الانتقال لأي نادي داخل مصر أو خارجها. وقال شوبير: “بن شرقي ووكيله بيديروا الأمور لصالحهم بشكل احترافي ، وبيلعب نفس لعبة فرجاني ساسي الموسم الماضي”. وأضاف: “ اللاعب فاتح المجال لكل الأندية، وبدأ يلعب على وِتر الجمهور، وبيضغط على إدارة الزمالك من خلال الرسالة الأخيرة التي نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأتم: “ بن شرقي لم يوقع على عقود انتقال للنادي الأهلي، الذي لم يفاوضه حتى هذه اللحظة، ولكن ربما يكون هناك كلام بين الوكلاء، لكن سيد عبد الحفيظ أو أمير توفيق، لم يحاولان اقناع اللاعب بالانضمام للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري”. شوبير يتحدث عن مدرب منتخب مصر كشف أحمد شوبير، عن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، والذي يخلف إيهاب جلال، والذي تم توجيه له الشكر من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الظهور الضعيف للفراعنة في مباراتي التصفيات ومباراة كوريا، تحت قيادته. وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، على أن البرتغالي باولو سوزا البرتغالي، هو من سيتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من جلسة معه ومع قيادات الاتحاد المصري، وهناك قناعات كبيرة من أعضاء الجبلاية. وأضاف لاعب الأهلي السابق: “ محمد شوقي، وعصام الحضري سيكملان المشوار مع المدير الفني الجديد للمنتخب، وباقي الجهاز سيكون مع باولو سوزا، وسيتم الإعلان عن اسمه خلال ساعات قليلة أو ربما أيام، وهذا ما سوف يحدث مع النادي الأهلي أضاً والذي سيعلن خلال أيام قليلة عن مدربه الجديد”. وعن مدرب الأهلي، قال شوبير أنه مسئولو النادي الأحمر، طلبوا منه استمرار سامي قمصان في الجهاز وكذلك الحال بالنسبة لمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون. وكان قد استبعد الإعلامي أحمد شوبير، أسماء اثنين من المدريبن الذين كانوا على رأس طاولة التفاوض في اتحاد الكرة المصري، لاختيار واحداً منهم لتدريب منتخب مصر خلفاً لـ إيهاب جلال الذي تولى قيادة الفراعنة في 3 مباريات، وتم توجيه الشكر له.

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