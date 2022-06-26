السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:22 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي أسهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمناً سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ"أبو ظبي القابضة"، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا نقل تحياته لأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود .

من جهته، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.