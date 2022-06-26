الحكومة: لا صحة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على مساحة 25% فقط

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط.





وأوضح المركز -فى بيان اليوم- أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أكدت أن الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، مشددة على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذى تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريا واقتصاديا وسكنيا وخدميا، شاملة كافة الخدمات.

وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من المرحلة الأولى له، والتى تبلغ مساحتها حوالى 40 ألف فدان، حيث تضم المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 90%، بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التى قاربت على الانتهاء لعل أبرزها الحى الحكومى الذى تجاوزت نسب تنفيذه 98%، وحى المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجا منها البرج الأيقونى، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى المدينة الرياضية التى تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، ومدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتى تسعى للنيل من ثقة المواطنين فى أحد المشاريع القومية العملاقة، وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمى للشركة (acud.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).