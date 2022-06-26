«الأعلى لتنظيم الإعلام»: وضع ضوابط أخلاقية لمحتوى منصات البث التليفزيونى

جدة - نرمين السيد - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعكف حاليا على وضع ضوابط أخلاقية وقانونية للمحتوى الموجود على منصات البث التليفزيونى عبر الإنترنت مثل "نيتفلكس" و"شاهد" وغيرها، والموجهة للمشاهد فى مصر.





وأكد جبر، خلال جلسة حوارية اليوم، الأحد، بعنوان "مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن"، أن القوانين الموجودة فى مصر واجبة الاحترام، مشددا على أن المجلس يدعم حرية التعبير فى إطار القانون المصرى، مطالبا باحترام القوانين المصرية مثلما يحدث مع الدول الأخرى.

وشدد على أن المحتوى الذى يروج للمثلية الجنسية أو العنف غير مقبول قانونيا ومجتمعيا، مشيرا إلى أن منصات البث التليفزيونى مدفوعة الأجر لا يمكنها العمل فى مصر دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن المجلس يسعى لتحقيق التوازن بين الانفتاح على الثقافات الأخرى وقيم وأخلاق وقوانين المجتمع المصرى.

ولفت إلى أن المجلس يعمل على مبادرة "الإعلام الآمن للطفل" بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لتجنب نشر المحتوى العنيف واحترام قيم الأسرة، وتسليط الضوء على النماذج الجيدة، مطالبا بضرورة إيجاد بديل للأطفال لقضاء الوقت فى ظل التطورات الاجتماعية والثقافية الجارية.

وندد جبر بنشر فيديو حادثة مقتل طالبة المنصورة وتداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن المجلس لا يتهاون مع مثل تلك المخالفات، حيث يطلب من الجهاز القومى للاتصالات حذف المحتوى المخالف، وهو ما تم بالفعل.

ونوه بأن منصات التواصل الاجتماعى تتيح للأفراد الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المسىء، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود ورفع الوعى بأهمية وكيفية إزالة المحتوى المخالف الذى يلحق ضررا بالآخرين.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزى، أن المجلس يتواصل مع منصات التواصل الاجتماعى، كما تم عقد لقاء مع ممثلى (نتفليكس) والذين أكدوا احترامهم لقوانين الدول التى تعمل بها، وأن الشكاوى من المحتوى يتم التعامل معها وفقا لقوانين الدولة التى تعمل بها.

بدوره، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجى بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة المحتوى المسىء، مشيرا إلى أن تناول الصحف القومية للجرائم الأخيرة اتسم بالاحترافية والموضوعية، مطالبا بمكافحة المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعى، وضرورة وضع آلية لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث.