وزير الإنتاج الحربى يبحث إجراءات تنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة متابعة الإجراءات التنفيذية لأعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والمزمع عقده بشهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ؛ حيث استعراض تفاصيل وموقف تنفيذ المخطط الزمنى للمشروع.





ووجه مرسى، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) بعرض دورى للموقف ومتابعة ميدانية دورية للمشروع والعمل على تلافى وحل أى تحديات قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع، مضيفا أنه يتم إنتاج الأتوبيس الكهربائى "SETIBUS" بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) والقطاع الخاص ممثلا فى شركة "MCV" والذى سيستخدم لانتقالات ضيوف قمة المناخ COP27.

وشدد على تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذى تشهده مصر فى كافة المجالات وعرض صورة الدولة الحديثة فى مصر وجهودها فى بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" وخاصة أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

وأشار مرسى إلى وجود تعاون مثمر مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين منها مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، كما قامت شركات الإنتاج الحربى خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة فى مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، موضحا أن هذا التعاون مع "جنوب سيناء" يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة بها وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تسند إليها بأعلى كفاءة طبقا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أثنى محافظ جنوب سيناء على سعى وزارة الإنتاج الحربى إلى ضغط موعد الانتهاء من المشروع وتسليمه قبل الموعد المخطط للنهو، مثمنا الجهود الحثيثة للوزارة من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة إلى الأمام، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمى ومجمع البنوك" فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المساحات الخضراء بالمدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وأضاف أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع فى منطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد وستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة وتساهم فى تحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار حيث ستحتوى الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها (مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، أماكن جلوس، حدائق فواكة مثمرة، مساحات مكشوفة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية).

وأكد فودة أن المحافظة تسابق الزمن لظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق لاستضافة مصر لمؤتمر "COP 27"، موضحا أن المدينة تعد أيقونة السلام، فضلا عن أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناء على توجيهات القيادة السياسية وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأى العام العالمى، مشددا على أن المحافظة ستضع كافة إمكاناتها للمساهمة فى إنجاح هذا المؤتمر العالمى.

بدوره، أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم إلى التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بمصر ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه؛ وعدد من مسئولى وزارة الإنتاج الحربى.