طلاب الثانوية العامة عن مجلدات المفاهيم: ساعدتنا على الإجابة خصوصا النحو

جدة - نرمين السيد - عبر طلاب الثانوية العامة، عن رضاهم بمستوى مجلد المفاهيم، الذى تعاملوا معه للمرة الأولى، اليوم الأحد، خلال امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أن طباعته جيدة وواضحة، ويتناول الأجزاء التى كانت تحتاج إلى الحفظ داخل المناهج بشكل ساعدهم على فهم المطلوب منهم وفق نظام الثانوية العامة المعدل، والذى يقيس لدى الطلاب مهارات الفهم والإبداع والتحليل بدلا من الحفظ والتلقين.





وقال الطالب محمد عادل، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إنه استفاد من مجلد المفاهيم فى أسئلة النحو فقط بامتحان اللغة العربية، مشيرا إلى أنه يتناول تقسيمات محددة للدروس ساعدته على الإعراب والاستخراج.

وأضاف الطالب لـ"دوت الخليج"، أن إتاحة الوزارة مجلد المفاهيم رقميا قبل انطلاق الامتحانات بشهر كامل، ساعده على الاطلاع عليه ودراسة الفهرس بشكل مكنه من الوصول لمواضع الأسئلة: "كتيب المفاهيم بيضم كل المواد، ولما الوزارة أتاحته إلكترونى من شهر، قدرنا ندرس الفهرس كويس ونوصل للجزء المتعلق باللغة العربية وفروعها بدون مانضيع وقت الامتحان".

وأكد الطالب محمود عمر، أنه لم يستفيد من مجلد المفاهيم سوى للإجابة على أسئلة النحو، أما أسئلة النصوص والقراءة المتحررة، فتأتى بالطبع من خارج المنهج: "دى موضوعات بتيجى من خارج المنهج وبنطبق عليها اللى درسناه، فصعب أوصلها من خلال مجلد المفاهيم".

أما الطالبة مى حسن، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب، فقالت إن مجلد المفاهيم ساعدها على تذكر ما ذاكرته طوال العام: "فكرة إن المنهج فى إيدك دى بتفكرنا لوحدها بالإجابات، غير إنه فى النحو مفيد جدا، والطباعة ممتازة".

مجلدات المفاهيم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم 3 مجلدات للمفاهيم، الأول للشعبة العلمية "علوم"، والثانى للشعبة العلمية "رياضيات"، والثالث للشعبة الأدبية، وتقدم مواد العلوم والرياضيات بـ 3 لغات، هى: "العربية، والإنجليزية، والفرنسية"، وتغطى هذه المجلدات المناهج بأكملها ولا تقتصر على الأجزاء التى تأتى منها أسئلة الامتحانات.

وتضم هذه المجلدات كل الأجزاء التى كانت تحتاج إلى حفظ فى المناهج مثل: المفاهيم، القوانين، الصور والخرائط وغيرها.

وأتاحت الوزارة المجلدات رقميا للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بشهر كامل، حتى يطلعوا عليها ويدرسون فهرسها بشكل جيد، كما تكون لهم مرجعا يوضح كيف يذاكرون المنهج بطريقة تجعلهم يركزون على مخرجات التعلم وليس الحفظ.

وشددت الوزارة على الطلاب، بترك مجلد المفاهيم داخل لجنة الامتحان بعد انتهاء كل مادة، وعدم اصطحابه معهم، وعدم الكتابة عليها مطلقا، حتى تتمكن الوزارة من استخدامه فى السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن مجلدات المفاهيم تحقق فلسفة نظام Open book، الذى اعتمدته الوزارة منذ تطبيق نظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية عام 2018/2019، والتى تكمن فى إتاحة مصادر للمعرفة مع الطالب تغنيه عن الحفظ، كما أنها تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خصوصا أن الوزارة منعتهم بموجب هذه المجلدات، من اصطحاب أجهزة "التابلت" أو أى مصادر ورقية للمعرفة أو حتى أوراق بيضاء، تجنبا للحيل التى كان يستخدمها الطلاب من أجل الغش، والتى تتمثل فى تدوين أسئلة بإجاباتها فى صورة ملاحظات على الكتب المدرسية، أو تضمين مذكرة داخل غلاف لكتاب مدرسى.