رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، واللواء أحمد الإسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة هالة عبد الرؤوف، مدير إدارة التخطيط العمرانى بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير بحيرة المنزلة، وكذا ما يتعلق بالمنطقة المحيطة بها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الخاصة بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، تعظيماً لعائد انتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات، ورفعاً لجودتها البيئية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاً استعراض مقترحات استغلال بحيرة المنزلة ومحيطها، حفاظاً على ما تم من أعمال تطهير وتكريك، وسعياً لزيادة حجم الثروة السمكية الناتجة عنها، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسى للصيادين، وخلق تجمعات عمرانية وسياحية، تسهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين القاطنين حولها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عبدالعاطى، إلى جهود الوزارة فى إطار مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، موضحاً أن الوزارة نفذت عددا من المشروعات لتنمية البحيرة، ضمانا لدخول المياه المالحة بكميات كافية لها تسمح بتبادل المياه بين البحر والبحيرة لتحسين جودة المياه والوضع البيئى لها، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وإنشاء الألسنة ببوغاز الجميل 1 ، 2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية، وإنشاء 5 كبارى على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك المنطقة الممتدة جنوب بوغاز مثلث الديبة، وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية البحيرة.

من جانبه، أشار السيد القصير إلى أن الوزارة تقوم من خلال جهاز تنمية البحيرات، بالاشتراك مع باقى الجهات المعنية، فى جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، والتى تضمنت أعمال تطهير وإزالة التعديات، وكذا أعمال التكريك، وذلك لما للبحيرة من دور مهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من الثروة السمكية، وخصوصا من أسماك البلطي.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور رجب عبد العظيم، إلى مشروعات وزارة الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة، موضحاً أن أعمال المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ حماية المنطقة شرق الحائط البحرى بمنطقة طوال أبوالروس بطول 3 كم، مضيفاً أنه تم الانتهاء من العقد والرسومات لأعمال المرحلة الثانية بطول 1.5كم، والتى سيتم طرحها قريباً، منوهاً كذلك إلى الإجراءات التى تم تنفيذها للتعامل مع مشكلة ارتفاع المناسيب ببحيرة وادى مريوط.

واستعرض اللواء أحمد الإسناوى، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لأعمال تطهير وتكريك بحيرتى المنزلة ومريوط، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير الحشائش، وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرتين، موضحاً أن عدد الكراكات العاملة فى بحيرة المنزلة وصل إلى 60 كراكة تابعة لعدد من الجهات والشركات، وفى بحيرة مريوط 13 كراكة أخرى، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق بطول 70 كم وعرض 8 م كحزام آمن حول حدود بحيرة المنزلة.

وتناول الإسناوى مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتى تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية، التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الإسناوى أن من بين الأعمال البحرية لتنمية بحيرة المنزلة، ما من شأنه زيادة اتصال البحيرة بالبحر المتوسط وخلق نقاط جديدة لدخول وخروج المياه من وإلى البحيرة، إلى جانب فتح منافذ جديدة لدخول الزريعة من البحر المفتوح، بما يسهم فى تحسين جودة المياه وصرف الملوثات وطردها خارجها، مما لا يخل بنسبة الملوحة ولا يضر بشواطئ البحر.

وأضاف أن أعمال تنمية القطاع الخدمى، تتضمن تطوير مراسى الصيادين، وتنمية مناطق خدمية وحرفية وترفيهية لصالح المجتمع المحلى، إلى جانب أعمال تنمية القطاع السياحى، مع خلق مناطق وتجمعات سياحية جديدة جاذبة للاستثمارات.

وتناول اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات، عدداً من المقترحات الخاصة بخطة تطوير بحيرة المنزلة فى كل المجالات، وإمكانية تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالبحيرة ومحيطها.