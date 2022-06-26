«العنب» على مائدة وزير الزراعة والسفير اليابانى الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السفير أوكا هيروشى، سفير اليابان الجديد بالقاهرة، فى مستهل عمله وبحث معه آفاق التعاون الزراعى المشترك، بحضور كاتو كين ممثل مكتب الوكالة اليابانية "الجايكا" بالقاهرة.





ورحب القصير بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق فى مهمته، ووجه الشكر إلى السفير السابق على ما بذله من جهد كبير فى سبيل تعزيز التعاون بين البلدين، مشيدا بالعلاقات المصرية اليابانية والتى شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

لقاء الوزير والسفير تناول بحث آفاق التعاون فى مجال الصادرات الزراعية، وخصوصا سرعة إنهاء إجراءات تصدير العنب المصرى إلى اليابان بعد نجاح تصدير الموالح، وكذلك التعاون فى مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكى وتطوير نظم وأساليب الرى.

كما ‏تناول اللقاء التعاون فى مجال بناء القدرات من خلال مركز الأقصر التنسيقى وتدريب الأشقاء الأفارقة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى.

كما بحثا التعاون المصرى اليابانى فى مجال الميكنة الزراعية وإمكانية الاستفادة من الخبرة اليابانية الكبيرة فى ذلك وكذلك استكمال المرحلة الثانية من مشروع الزراعة من أجل التسويق ISMAP وأيضا التعاون فى مجال التغيرات المناخية والمساهمة فى دعم بعض المبادرات التى ستتقدم بها الزراعة خلال قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

‏من ناحيته، أعرب هيروشى عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وتطلعه بتعميق آفاق التعاون بين البلدين، فى ظل العلاقات الطيبة التى تربط بين القيادة السياسية فى اليابان ومصر.

‏كما أكد أهمية القضايا التى طرحها وزير الزراعة والعمل سويا على إنجازها فى القريب العاجل.

‏حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض أعضاء السفارة اليابانية بالقاهرة.