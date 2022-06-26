انت الان تتابع خبر مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد.. التعليم تزف للجميع بشرة سارة حول تفاصيلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالكشف عن تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، وهو الذي سوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عصر اليوم، ويكون بين كلاً من وزارة التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تفاصيل حول مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد

وتحدث المصدر عن تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد، وهي التي تعمل على حصر نسب العجز في كل المدارس بجميع المحافظات وفي كل مرحلة تعليمية وفي كل مادةن وسوف تكون الأولوية لجميع معلمي المرحلة الابتدائية وبعدها الإعدادية ثم الثانوية العامة، وطبقاً إلى نسب العجز التي تخص كل مرحلة، وتحديد معلمي المواد الأساسية، ولفت الانتباه إلى أنه سوف يتم تعيين 150 ألف معلم مساعد في المسابقة طوال 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام.

اختبارات إلكترونية للمتقدمينن بمسابق تعيين 30 ألف معلم

وأضاف المصدر أنه سوف يتم تحديد التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، وأيضاً التوزيع الجغرافي الخاص بخريطة العجز في أعداد المعلمين، ويتم الأستعانة بكل الخبراء المتخصصين للعمل على وضع الملامح النهائية للاختبارات الالكترونية من خلال إنشاء بنوك أسئلة تقيس القدرات الذهنية والسمات الشخصية، وأيضاً الجانب العلمي والمعرفي والمهاري ويتم المفاضلة بين المتقدمين.