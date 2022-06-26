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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707046/محمود-القط-نائب-التنسيقية-يشيد-بجهود-رياضة-الشيوخ-ووزارة-الشباب-فى-تعديلات-قانون-الرياضة

وجه النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الرياضة بمجلس الشيوخ ووزارة الشباب والرياضة عن المجهود المبذول فى قانون الرياضة على مدار الجلسات الذى تم فيه مناقشة القانون .

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تعديلات قانون الرياضة

واقترح" القط"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ان تتولى لجنة تشكل من المدير التنفيذي لتصبح مدير تنفيذي والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية وليس المدير التنفيذي المعين اثناء إسقاط الجمعية العمومية لمجلس الادارة لأن المدير التنفيذي كان شريكا في صناعة القرار مع مجلس الإدارة الذى تم إسقاطه، أيضاً أقرب جمعية عمومية ربما يكون وقت طويل في حالة سقوط مجلس الإدارة، وأطالب بتحديدها بتوقيت بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

كما اقترح "القط"، إضافة للمادة السابقة أن دعوة الجمعية العمومية لابد ألا تزيد على ثلاثة أشهر عادية تتضمن بند إنتخاب.