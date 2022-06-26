انت الان تتابع تفاصيل خبر ليست مذكرات سونيا سليم.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل برنامجها وهذا موعد عرضه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707045/ليست-مذكرات-سونيا-سليم-نبيلة-عبيد-تكشف-تفاصيل-برنامجها-وهذا-موعد-عرضه

كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد الذي تستعد لتسجيله وتروي من خلاله أسرار وكواليس عن مشوارها الفني ويحمل اسم “مع نبيلة عبيد”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج نبيلة عبيد

برنامج مع نبيلة عبيد

كتبت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “عندما وافقت على تسجيل حكايات من مشوار حياتي بصوتي للإذاعة المصرية، كان هدفي في المقام الأول نقل تجربتي كفنانة إلى الجيل الجديد من نجوم التمثيل، بالإضافة إلى نوع من التوثيق الشخصي لتجارب وقصص مررت بها منذ بداياتي”.

وتابعت: “وحتى استحققت أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى.. اللقب المحبب لقلبي، والذي لم يأت أبدًا من فراغ بل نتيجة تعب وبحث دائم عن التمييز والنجاح مع كل عمل فني جديد قدمته.. طبعًا البعض قد تخيل أن الحكايات سوف تتضمن أسرارًا عاطفية، وقصص المغامرات ما بين مافيا رجال الأعمال ورجال السياسة أصحاب السلطة”.

وأضافت نبيلة عبيد: “وهذا طبعا كله محض خيال من يألفون هذه القصص والعناوين بحثًا عن التريند والسبق الإعلامي.. باختصار حكايات مع نبيلة عبيد، ستكون حكايات ممتعة”.

أسرار نبيلة عبيد

واستكملت قائلة: “ومؤكد مفيدة لمن سيتابعها من الممثلين الشباب والجمهور، وهي ليست مذكرات سونيا سليم في الراقصة والسياسي لمن يبحث عن اسمه إذا كان مكتوبا، وأيضًا لن تكون أبدًا حكايات سلوى شاهين في كشف المستور”.

ومن المقرر أن تشارك الإعلامية إيناس جوهر في برنامج نبيلة عبيد، كمعلق صوتي على البرنامج، وذلك بطلب من الفنانة نبيلة عبيد، التي حرصت على أن تكون إيناس جوهر مُشاركة في العمل.

وخلال البرنامج الإذاعي سيحاور نبيلة عبيد، الإعلامي محمد عبد العزيز، مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يعرض برنامج نبيلة عبيد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو المقبل.

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يذكر أن فريق عمل برنامج “مع نبيلة عبيد” الذي تقدمه الفنانة القديرة، قرر أن تكون الحلقة الأولى مُهداه إلى روح الفنان الراحل سمير صبري.