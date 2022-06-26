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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707042/الشيوخ-يقر-اختصاصات-الجمعية-العمومية-غير-العادية-للأندية-الرياضة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة.

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تعديلات قانون الرياضة

جاء ذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة، حيث وافق المجلس على المادة (19) والتي تنص على:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها. ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

2 - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.