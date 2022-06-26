انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد الدابي يطالب الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لدعم القطاع الصناعي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707041/النائب-محمد-الدابي-يطالب-الحكومة-سرعة-تنفيذ-توجيهات-الرئيس-السيسي-لدعم-القطاع-الصناعي

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن مشكلات المصنعين في المنطقه الصناعيه الصناعية بالغردقه ، علي رأس الأولويات ، وعلي الحكومه تنفيذ التوجه الرئاسي بدعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات أما المستثمرين.

دوت الخليج

النائب محمد الدابي: علي الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لدعم القطاع الصناعي

وثمن نائب البحر الأحمر من الزيارة البرلمانية، التي تقدم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب، الي محافظة البحر الأحمر ، لزيارة المنطقة الصناعية بالغردقة، مؤكدا بأن دور النواب مهم جدا في توصيل الرؤيه الصحيحه للوضع علي الارض ، والعمل علي ايجاد حلول فورية لتخفيف المعاناة عن اهالينا في المنطقه الصناعية.

واضاف الدابي بأنه تواصل مع عدد من المصنعين بالمنطقه الصناعية، واعد خطة وملف بكامل المشكلات لعرضها علي المسئولين والتنفيذية ولايجاد حلول فوريه لهم.

يذكر أن وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب يقوم حالياً بزيارة الي الغردقه ، وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.