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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707039/وزارة-الرياضة--المدينة-الشبابية-ببورسعيد-تخدم-27-مجهزة-بأحدث-المعدات

قال الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ، إن المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد تخدم ٢٧ محافظة ، وتم تجهيزها علي أعلي مستوي لاستقبال الشباب من مختلف انحاء الجمهورية .

وزارة الرياضة : المدينة الشبابية ببورسعيد تخدم 27 مجهزة بأحدث المعدات

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لعدد من المنشآت الشبابية بمحافظة بورسعيد ، بمشاركة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب ، وايمان عبدالجابر وكيل وزارة الشباب .

واوضح " البجرمي " أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، حريص علي الانتهاء من جميع اعمال التطوير لمراكز الشباب في أسرع وقت لافتا الي انه تم تجهيز المدينة الشبابية ببورسعيد بأحدث المعدات والمستلزمات اللازمة للإقامة وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

وأشار الي انها تضم مطعم وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات، والتى تتسع لــ 240 فرد، بالإضافة إلى ورش العمل المتعددة الأغراض، والتى تتسع لــ 75 فرد، كما تتضم 6 شاليه عائلى و240 سرير فندقي، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي، وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية