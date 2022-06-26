انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد فريد «نائب التنسيقية»: دعم المنظومة الرياضة يقضي علي «التنافسية» ويضر بأموال دافعي الضرائب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707032/محمد-فريد-نائب-التنسيقية-دعم-المنظومة-الرياضة-يقضي-علي-التنافسية--ويضر-بأموال-دافعي-الضرائب

أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ , عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الرياضة أساسها التنافسية , ودعم الكيانات الرياضية غير القادرة على المنافسة وتغطية نفقاتها من تكلفة الكهرباء والمياة والغاز مما يضر بالعملية الرياضية كلها.

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تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

وأضاف "فريد"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 : " ان جوهرالرياضة هو المنافسة وما يتعلق بسداد فواتير الكهرباء والمياة والغاز هو اضرار بالمنافسة من أموال دافعى الضرائب ولا يجوز (تحميل ) دافع الضرائب (أعباء) دعم كيانات رياضية لا ينتمي اليها, خاصة أن بعض الكيانات الرياضية تصل ميزانياتها لعشرات او مئات الملايين".

وأشار "نائب التنسيقية"، أن الأمر الثالث يتعلق بأنه لايجوز أن أحمل دافع الضرائب فى قرية فى الدلتا دعم كيان رياضى موجود فى اقصى الصعيد وعلى هذا الأساس نرى أن هذا الدعم يضر بالرياضة وبأموال دافعى الضرائب ونطالب بإلغائه"