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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707031/كارثة-إنسانية-البرلمان-العربي-يحذر-من-مخاطر-تأخير-إنقاذ-الناقلة-صافر

حذر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي فى بيان له من مخاطر كارثية قد تحدث فى حال حدوث تسرب أو غرق او انفجار ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة مدينة الحديدة فى اليمن.

دوت الخليج

تهديد بكارثة إنسانية

وذكر رئيس البرلمان العربى بأن:" التأخير فى إنقاذ السفينة قد يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تضرب الجمهورية اليمنية كما انها ستشكل تهديدا على أمن والسلامة البيئية للدول المطلة على البحر الأحمر".

كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل وفوري والعمل على ممارسة الضغوط على الحوثيين من أجل وقف تلاعبها بالملف واستخدامه كأداة من أجل الضغط والإبتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة".

وناشد العسومي بالسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ الناقلة، التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة الدولية.

وعلى صعيد أخر ناشد الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان منع تسرب النفط والعمل على نقله إلى مكان آمن أو الأستفادة من هذا النفط لصالح الشعب اليمني، كما طالبت الأمم المتحدة من المجتمع الدولى المساهمة العاجلة والعمل الجاد من أجل انقاذ السفينة وتفادي حدوث كارثة.

1.4 مليون برميل نفط على ناقلة "صافر"

ويذكر أن ناقلة النفط صافر تحمل على متنها 1.4 مليون برميل نفطي وترفض المليشيات الحوثية دخول الفريق الأممي من أجل صيانة الناقلة وتفريغها منذ 6 أعوام.

ويشار إلى انه فى حال حدوث تسريب للناقلة النفط فأنه سيؤدي ذلك إلى تدمير الشعب المرجانية والحياة البحرية فى البحر الأحمر كما يعرض الملايين من الأشخاص للهواء شديد التلوث، وسيؤدي ذلك إلى قطع الغذاء والوقود والإمدادات الاخري التي تصل إلى المواطنيين اليمنيين، فضلا أن المجتمعات الساحلية ستكون أكثر تضرر حيث سيفقد الآلآف من وظائفهم فى صناعة صيد الأسماك.