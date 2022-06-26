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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707030/النائبة-مرثا-محروس-تطالب-بتخفيض-أسعار-تذاكر-زيارة-المناطق-الأثرية

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدطتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن "رفع أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية" في الوقت الذي نحتاج فيه الدعم المعنوي والمادي لزيارة هذه الكنوز المصرية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا من خلال إدراكهم لقيمة عظمة تاريخهم واثارهم.

دوت الخليج

النائبة مرثا محروس تطالب بتخفيض أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية

وأوضحت وكيل اتصالات البرلمان، فى الطلب المقدم منها، أنه فى الوقت الذي تعاني فيه حركة السياحة العالمية وبالتعبية السياحة فى مصر بسبب الوضع العالمي الراهن وبدلا من تشجيع حركة السياحة الداخلية وزيادة اعداد الزائرين المصريين للمناطق الاثري،ة من خلال المبادرات وتنظيم الرحلات بالتنسيق مع الوزرات والهيئات والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى تعزيز ثقافة زيارة الأماكن ولامزرات السياحية للأسرة المصرية ورفع روح الولاء والإعتزاز بالتاريخ المصري.

أشارت إلى أن وزارة الأثار ممثلة فى المجلس الأعلى للأثار قرر بجلسته المنعقده فى 24\5\2023، برفع أسعارة زيارة بعض الأماكن الأثرية اعتبارا من 1\7\2023 للمصريين والطلبة غير المصريين .