انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو باولو سوزا المدرب المحتمل لمنتخب مصر؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707029/من-هو-باولو-سوزا-المدرب-المحتمل-لمنتخب-مصر

أصبح البرتغالي باولو سوزا، على وشك تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال المرحلة القبلة، خلفاً لـ إيهاب جلال الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة، بعد توجيه الشكر له من حانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وبدأ الجميع في تكهن اسم المدير الفني للمنتخب الوطني والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، ولكن وفقاً للترشيحات، فالبرتغالي باولو سوزا دخل دائرة الاهتمام من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وهناك شبه اتفاق كلي من جانب الأعضاء على تولي المدرب قيادة المنتخب، وحسبما أكد شوبير، فأعضاء الجبلاية عقدوا جلسة معه عبر زوم، وسيتم الإعلان عن توليه المهمة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد الترشيحات الكثيرة لاسمه، نوضح لكم خلال هذه السطور أرقام المدير الفني المحتمل لمنتخب مصر باولو سوزا:

_ باولو سوزا، هو مدرب برتغالي الجنسية، وتولى قيادة العديد من الأندية والمنتخبات أهمهم ( ليستر سيتي، فيرونتينا الإيطالي، فلامنجو البرازيلي، بوردو الفرنسي، بازل السويسري، منتخب بولندا)

_ معروف عنه تفضيله لطريقة لعب 3/ 4/ 2/ 1.

_آخر محطاته التدريبة كانت مع فريق فلامنجو البرازيلي حيث قادهم في 31 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في لقاءات، وخسر 7 مواجهات.

_ بشكل إجمالي درب سوزا 11 فريق ومنتخباً خلال رحلته التدريبية التي بدأها مع فريق كوينز بارك رينجرز عام 2008، ونهاها مع فريق فلامنجو البرازيلي عام 2021.

_ خاض المدرب المحتمل لمنتخب مصر 473 مباراة، فاز في 223 بنسبة 47%، فيما تلقى الخسارة في 131 لقاء بنسبة تجاوزت الـ 27%، وتعادل في 119 لقاء بنسبة وصلت لـ 25%.