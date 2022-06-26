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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707027/تامر-حسني-يقترح-فكرة-لعلاج-مرضى-ضمور-العضلات-صفحة-المليون-أخ

دوت الخليج يرصد اقتراح تامر حسني لعلاج مرضى ضمور العضلات

اقتراح تامر حسني لعلاج ضمور العضلات

جاء اقتراح تامر حسني تلبية لطلب اليوتيوبر حسين الجوهري، الذي ناشد الفنان لدعم مزاد خيري لمساعدة الطفلة رقية المصابة بمرض ضمور العضلات.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يا حسين يا حبيبي أنا معاك و بدعمك وبدعم حملتك الإنسانية السامية وسلامي لصديقي وحبيبي أستاذ خيري رمضان”.

وأضاف: “وعندي فكرة أتمنى رعايتها ودعمها من أجل كل مريض فكره مش هتخلي مريض واحد في مصر يمد إيده لحد.. لو مليون مصري اشترك فيها هنحل أزمة الأمراض المكلفة في مصر كلها”.

علاج مرضى ضمور العضلات

واستكمل قائلًا: “مليون مصري بس من ال 120 مليون مصري هيتطوعوا على حساب معين للتبرع وهيكون في لجنة مسؤولة من جهة رسمية مسؤولة في الدولة بتقييم الحالة ماديا والمليون مشترك دول هيكونوا بيتبرعوا بشكل دائم”.

وتابع: “كزكاة عنهم وعن أولادهم لخدمة مجتمع كامل وممكن نسميها مثلاً صفحة المليون أخ… كل ما تظهر حالة محتاجه رقم صعب الصفحة هتدرسها وتعلن عن الحالة وتكلفتها التبرع هيبقى في حدود من20 جنيه ل 40 حسب الحاله”.

وكتب أيضًا: “بس ساعتها أول ما هنعلن هنجمع الفلوس في ثانية لكل المحتاجين وكل المقتدرين اللي ربنا هينور قلوبهم و هيشتركوا في الحساب ده مش هيحسوا أنهم دفعوا حاجه بس هينقذوا حياة اطفال كتير وناس كتير محتاجه، ومين عارف جايز الفكره دي تخلي مفيش ولا واحد مريض في مصر مش لاقي يتعالج وجايز المليون مشترك يكتروا”.

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وأضاف في تعليقه: “والله والله والله دي فكره بسيطه مش هتكلف حد بس هتخدم ناس كتير هتخدم بلد هتخدم كل المحتاجين و نخليهم ميمدوش ايديهم لحد يكسفهم، ربنا خلقنا عشان نساعد بعض وزي ما علمنا رسولنا الكريم”.

واختتم: “خير الناس انفعهم للناس يعني ربنا بيحب الناس اللي بتنفع الناس وأي صدقه بتخرج من أي حد مستحيل تنقص ماله بالعكس هيضاعفها ربنا في رزقه وهيكرمه و يطهره ويرفع عنه بيها يارب الفكره دي تتحقق”.