انت الان تتابع خبر رفع دعم الخبز في الموازنة الجديدة لأكثر من 22 مليار جنيه.. بشرة للمواطنين بالخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على رفع دعم الخبز في الموازنة الجديدة لأكثر من 22 مليار جنيه، وأضاف أنه يستمر دعم الدولة لرغيف الخبز عند 5 قروش للرغيف لكل المستفيدين داخل المنظومة التموينية.

استلام القمح من المزارعين لصناعة الخبز والمكرونة

وأشار وزير التموين إلى أنه تم استلام 3 ملايين و920 ألف طن قمح من المزراعين، وأيضاً تم تسليم 30 ألف طن قمح إلى مصانع المكرونة، وأكد على استمرار موسم التوريد إلى نهاية شهر أغسطس القادم، وذلك لتصنيع منه الخبز المدعم الذي يقدم لجميع المواطنين في كل المحافظات بشكل يومي ومستمر.

قام وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على رفع دعم الخبز في الموازنة الجديدة لأكثر من 22 مليار جنيه، وأضاف أنه يستمر دعم الدولة لرغيف الخبز عند 5 قروش للرغيف لكل المستفيدين داخل المنظومة التموينية

احتياطي القمح يكفي لنهاية العام

وأضاف المصيلحي أن احتياطي القمح وصل حتى الوقت الحالي لـ 5.7 شهر مع كل الموردين، وهذا يعني أنه يكفي إلى نهاية العام الجاري، وتعد من أبرز الأشياء الهامة التي تقدم لكل المواطنين وتساعد في توفير لهم السلع الغذائية الهامة مثل الخبز والمكرونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي تقدم لهم.